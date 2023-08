Nach Diebstahl: Sachsens größte und teuerste Erdbeere wieder da

Blattersleben - Die größte und teuerste Erdbeere Sachsens ist nach mehr als zwei langen Wochen wieder aufgetaucht! Die sechs Meter große Frucht aus Kunststoff war Mitte Juli von einem Feld an der Zotterwitzer Straße verschwunden .

Die lächelnde Riesen-Erdbeere wurde beschädigt in einem Feld aufgefunden. (Archivbild) © privat

In einem Getreidefeld nahe Blattersleben wurde der einzigartige Werbeaufsteller des Obsthof Ibisch am vergangenen Donnerstag wiedergefunden.

Ein Landwirt entdeckte die aufblasbare Riesen-Erdbeere bei Arbeiten im Feld von seiner Maschine aus und alarmierte die Polizei.

An der Erdbeere wurden Schäden in bisher noch unbekannter Höhe festgestellt. Noch lasse sich nicht sagen, wie es zu der "Entführung" und der Beschädigung kommen konnte, teilte die Dresdner Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.

Am gleichen Tage wurde der Werbeaufsteller zurück an die Besitzerin des Obsthofs, Birgit Herrmann (56), gegeben.

Die Beschädigung ihrer großen, lächelnden Frucht hat die Landwirtin zutiefst getroffen. "Da bin ich sehr traurig drüber", sagte Herrmann. "Die hat eigentlich zu uns gehört. Die hat jeden angelächelt und niemandem etwas Böses getan."