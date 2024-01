Sachsens Innenminister Schuster zufrieden mit Grenzkontrollen: "Signal an den Rest Europas"

Görlitz - Seit Mitte Oktober wird an den Grenzen Sachsens zu Polen und Tschechien wieder stationär kontrolliert. Ist die Maßnahme seitdem umstritten, ist sie für Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) ein klarer Erfolg. Geht es nach ihm, sollen die Kontrollen noch mindestens bis zum Sommer andauern.

Armin Schuster (62, CDU) machte sich am Mittwoch auch selbst ein Bild vor Ort. © Steffen Füssel

Der lange Stau Richtung Deutschland auf der A4 bei Ludwigsdorf trübt das Bild für den Minister: "Das liegt am Rückreiseverkehr", sagt er. "Normalerweise ist er kürzer."

Ansonsten ist Armin Schuster für die Kontrollen voll des Lobes: "Die Wirkung, die wir uns versprochen haben", so der Politiker. "Die wurden bei Weitem übertroffen."

So habe es im September noch 7500 illegale Einreisen, im November nur noch 800 gegeben. Welchen Einfluss dabei die Witterung hatte, will der Politiker jedoch nicht beantworten, verweist auf den Domino-Effekt der Kontrollen: "Sie sind ein politisches Signal an den Rest Europas", sagt Schuster.

"Dass wir das nicht mehr mitmachen: Alle winken durch, wir nehmen auf." Deshalb hätten jetzt auch andere Länder Maßnahmen getroffen, die sich auf die Zahl der Einreisen nach Deutschland auswirken.

Dadurch habe sich auch die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen entspannt: "Sie sind derzeit zu 60 bis 75 Prozent belegt", so der Minister.