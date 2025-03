Thema Asyl: Sachsens Justizministerin Constanze Geiert plant Gipfel

Dresden - Sachsens Verwaltungsgerichte ächzen unter der Last der gewachsenen Zahl von Asylverfahren. Wie das Problem in den Griff zu bekommen ist, will Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (48, CDU ) am kommenden Montag bei einem Asylgipfel erörtern.

Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen verzeichneten Sachsens Verwaltungsgerichte insgesamt 8747 Neuzugänge. Zum Vergleich: 2023 waren es 5703 Klagen. In 71 Prozent der Hauptsacheverfahren blieben Klagen erfolglos, in rund 12 Prozent waren sie erfolgreich und in rund 17 Prozent teilweise. In Eilverfahren lag die Erfolgsquote bei rund 30 Prozent.