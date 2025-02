Sachsens Milliarden-Loch: Minister spricht vom "Haushalt der Vernunft"

Dresden - Das Milliarden-Loch im Doppelhaushalt 2025/26 des Freistaats ist geschlossen, inklusive Sparkurs. Lest, wo Finanzminister Christian Piwarz (48, CDU ) den Rotstift ansetzt.

Finanzminister Christian Piwarz (49, CDU) bezeichnete die gefundene Lösung als "Übergangshaushalt". © dpa/Jan Woitas

25 Milliarden Euro jährlich will die Staatsregierung in diesem und dem nächsten Jahr ausgeben. Darauf einigten sich CDU und SPD bei ihrer zweitägigen Haushaltsklausur in Roßwein (Mittelsachsen).

Schwerpunkte bilden die Bereiche Bildung, Jugend, Wirtschaft, Fachkräftesicherung und Kultur, teilte das Finanzministerium mit. Städte und Gemeinden sollen 600 Millionen Euro zusätzlich zum kommunalen Finanzausgleich erhalten, wie bereits angekündigt.

"Wir werden viele Dinge trotzdem machen können, aber es wird überall etwas weniger sein", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU).

Finanzminister Piwarz sprach von einem "Haushalt der Vernunft". Um das Haushaltsloch von insgesamt 4,3 Milliarden Euro zu schließen, geht er ans Eingemachte (Rücklagen: ca. 1 Mrd. Euro).