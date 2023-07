Sachsens Polizei jagt Pflegebetrüger jetzt mit Künstlicher Intelligenz

Leipzig - Sachsens Polizei will Betrüger in der Pflegebranche fortan mit Künstlicher Intelligenz jagen. In einem mehr als zweijährigen Forschungsprojekt entwickelten Leipziger Wirtschaftsermittler gemeinsam mit Wissenschaftlern des Fraunhofer Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) spezielle Software zur Aufdeckung von Abrechnungsbetrug, die nun sachsenweit zur Anwendung kommen soll.