Sachsens Umweltminister will Jagd auf Wölfe vereinfachen

Dresden - Zwischen Verhandlungen in Brüssel und Berlin setzte Sachsens neuer Umwelt- und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) jetzt politische Duftmarken. Artenschutz, Agrarpolitik, Fördergeld: So will der Minister, der selbst Landwirtschaft betreibt, diese Arbeitsfelder beackern.