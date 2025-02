Sächsische Schweiz plant Tourismus ohne Brücke, doch wie?

Bad Schandau - Die Tourismussaison in der Sächsischen Schweiz steht vor der Tür. Aber: Die Elbbrücke in Bad Schandau bleibt mindestens bis Ende Juni gesperrt. Um die Touristenströme trotzdem zu bewältigen, will der Landkreis das Angebot im ÖPNV verdichten. Die Wasserpolizei mischt ebenfalls mit.

Schöner Schwung, aber nutzlos: Die Elbbrücke bei Bad Schandau bleibt bis Ende Juni gesperrt. Erst dann entscheidet sich, wie es weitergeht. © Eric Münch

Der Startschuss dazu fällt mit dem Sommerfahrplan ab dem 29. März. Dann wird laut Auskunft des Landratsamts in Pirna die Buslinie 254 nach Hohnstein und der Bastei auf einen ganztägigen Stundentakt sieben Tage die Woche erweitert.

Neu ist auch ein Stundentakt auf der Linie 242 von Montag bis Freitag zwischen Königstein und Rosenthal-Bielatal. "Wir sind gerade noch in der Detailplanung", sagte Sabine Schuricht, Marketing-Leiterin bei der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft RVSOE.

Das wird vor allem Pendler erleichtern: In Bad Schandau wird die Fährverbindung zwischen dem linken und dem rechten Elbufer kürzer. Verkehrt die Fähre bisher vom Anleger am Bahnhof über den Elbkai in der Stadt, also diagonal über die Elbe, soll sie dann direkt den großen Elbparkplatz gegenüber anlaufen und dazu den Anleger der Wasserschutzpolizei nutzen.

"Der Dienstbetrieb der Kolleginnen und Kollegen wird dadurch nicht beeinträchtigt", sagte die Sprecherin der zuständigen Bereitschaftspolizei, Almut Sichler (42), auf TAG24-Anfrage.