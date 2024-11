Ab in die Hütte: Deshalb bekommt die Sächsische Schweiz drei neue Toiletten

Sebnitz - Wenn's Ärschl hallt, geht's in den Wald! Wem beim Wandern in der Sächsischen Schweiz das Gedärm drückte, der hat sich bislang meist in die Büsche geschlagen. Doch dem will die Nationalparkverwaltung nun ein Ende bereiten - mit kleinen Holzhäuschen an Wanderparkplätzen.