Wanderer verunglückt im Felsenlabyrinth

Der 36-jährige Wanderer nach Erstversorgung in einer Korbtrage der Bergwacht.

Die Spalten, Risse und Höhlen des zerklüfteten Felsengebietes verführen mit seinen niedrigen Kletterpassagen immer wieder Familien mit Kindern in das Gebiet.

Aber Vorsicht ist geboten, denn kaum ein Geländer ist angebracht, Laub und Felsbewuchs verlangen Vorsicht. Der Wanderer verletzte sich beim Erkunden der felsigen Gegend am rechten Bein.

Knie und Knöchel schmerzten zu sehr, um selbstständig hinauszugelangen. Sieben Retter der Bergwacht aus Pirna rückten aus, drei Kollegen aus Dresden waren zufällig in der Nähe. Nach Erstversorgung am Hang wurde der verletzte Mann in einer Korbtrage gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

"Labyrinth heißt wirklich nicht, das ist ein Spielplatz. Viele unterschätzen das Gelände", mahnt Kai Kranich (42) vom DRK.