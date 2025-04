Diese Trekking-Route in der Sächsischen Schweiz ist wieder nutzbar

Bad Schandau - In der Sächsischen Schweiz kann die Trekkingroute Forststeig Elbsandstein ab sofort wieder genutzt werden. Andere Übernachtungsmöglichkeiten natürlich auch.

Trekkingtickets für Übernachtungen gibt es an den ausgewiesenen Verkaufsstellen. © Robert Michael/dpa

Sechs Biwakplätze und fünf Trekkinghütten stehen entlang der Route zur Verfügung - inklusive der Komposttoiletten, wie Nationalpark-Chef Uwe Borrmeister (54) am Dienstag informierte.

Zudem wird ein Projektentwurf von Architekturstudenten der TU Dresden für die Schutzhütte am Zehrborn Biwak (Bielagrundweg) realisiert. Der Aufbau ist bis zum Sommer geplant.

Ebenfalls noch in dieser Saison soll ein neuer Biwakplatz in Tschechien eröffnen. Erst im nächsten Jahr wird die "Katzsteinhütte" in der Nähe von Cunnersdorf wieder nutzbar sein. Die erforderlichen Arbeiten sind laut Borrmeister für dieses Jahr eingeplant.

Wer die 105 Kilometer lange Forststeigstrecke nicht direkt gehen möchte, kann drei Umleitungen nutzen: bei Bielatal, in den Elbhängen auf der ersten Etappe, auf der letzten Etappe vor Kleinhennersdorf. Alle drei sind markiert.