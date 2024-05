Beliebtes Reiseziel! Doch schafft die Sächsische Schweiz den Touristen-Ansturm?

Bad Schandau - Von Protesten gegen Massentourismus so wie unlängst auf den Kanarischen Inseln ist man im Elbsandsteingebirge noch weit entfernt. Dennoch müssen die Einheimischen an Tagen wie dem 1. Mai, Christi Himmelfahrt oder zu Pfingsten einiges ertragen.

Touristenansturm auf der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. © Robert Michael/dpa

Dann kann es schon passieren, dass die Anwohner in Bad Schandau oder anderswo wegen des Rückstaus kaum noch aus ihren Grundstücken herauskommen. "Die Leute sind dann gefrustet. Teneriffa-Verhältnisse gibt es aber noch nicht", sagt Hanspeter Mayr, Sprecher der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz.



Mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr nähern sich die Gästezahlen im Nationalpark Sächsische Schweiz der Zeit vor der Corona-Pandemie wieder an. Für die gesamte Region gibt der Tourismusverband Sächsische Schweiz sogar acht Millionen Besucher an.

Wer das Elbtal von oben betrachtet, kann vielerorts ein Nadelöhr erkennen - so heißt auch eine Passage auf dem Weg zum Gipfelplateau des Pfaffensteins.

Viel begangene Wege, wie der von Rathen zum Basteifelsen, werden im Monat von etwa 35.000 Menschen genutzt. An solchen Stellen findet an manchen Tagen eine regelrechte Völkerwanderung statt.

"Das Problem sind die Tagestouristen. Die sind praktisch nicht beeinflussbar", sagt Jörg Weber, in der Nationalpark- und Forstverwaltung für Regionalentwicklung zuständig. Wer sich in Leipzig bei schönem Wetter am Morgen entscheidet, in die Sächsische Schweiz zu fahren, komme mit dem Auto. Obwohl es gute Bahnverbindungen in das Elbsandsteingebirge gibt.

Die S-Bahn fährt von Dresden bis Schöna im Stundentakt. Vom Leipziger Hauptbahnhof kommt ein Regionalexpress am Wochenende um 10 Uhr in Bad Schandau an, nachmittags fährt er zurück.