Gefahrgut-Einsatz in Bad Schandau: Literweise Benzin aus Zug gelaufen!

Am späten Dienstagabend sind am Bahnhof in Bad Schandau über 50 Liter Benzin aus einem Güterzug ausgelaufen.

Bad Schandau - Am späten Dienstagabend sind am Bahnhof in Bad Schandau über 50 Liter Benzin aus einem Güterzug ausgelaufen. Am Bahnhof in Bad Schandau ist am Dienstagabend Benzin aus einem Güterwaggon ausgelaufen. © Marko Förster Gegen 23.30 Uhr wurde die Bundespolizei von der Deutschen Bahn über den Austritt von Gefahrgut an Gleis 15 informiert, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus der Gaspendelleitung eines Güterzugs aus Tschechien Benzin auslief. Zwischen 50 und 100 Liter tropften dabei aus dem betroffenen Waggon. Der Bahnhof wurde in der Folge gesperrt, die Oberleitungen wurden abgeschaltet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich anschließend daran, das Leck zu stopfen. Sachsen Besonderer Besuch auf Schloss Moritzburg: Aschenbrödel-Schau erwartet Jubiläumsgast! Der betroffene Güterwaggon wurde vom Rest des Güterzugs abgekoppelt und unter einer Eisenbahnbrücke abgestellt. Dort wird er weiterhin beobachtet. Über 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Marko Förster Die Bundespolizei hat unterdessen die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Im Einsatz waren über 80 Feuerwehrleute.

