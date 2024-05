02.05.2024 08:46 4.549 Hubschrauber-Einsatz im Felsenlabyrinth: Junge (7) stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Im Felsenlabyrinth in der Sächsischen Schweiz stürzte am Mittwoch ein Junge (7) mehrere Meter in die Tiefe.

Von Linda Drewanz

Langenhennersdorf - Einsatz am Maifeiertag in der Sächsischen Schweiz: Dort stürzte ein Kind (7) im Felsenlabyrinth ab. Das Labyrinth mit seinen meterhohen Felsen ist vor allem bei Familien beliebt. © Marko Förster Der Siebenjährige fiel am Nachmittag circa 2,5 Meter tief in eine Felsspalte und musste von der Bergwacht gerettet werden, wie DRK-Sprecher Kai Kranich auf TAG24-Nachfrage bestätigte. Der Junge kam äußerlich mit Prellungen und Schürfwunden davon. Da aber auch eine Rückenverletzung im Raum stand, wurde er mithilfe eines Rettungshubschraubers per Windenrettung in eine Klinik geflogen. Im Einsatz waren insgesamt fünf Bergretter. Sachsen Unfall Kind prallt mit Fahrrad gegen Hauswand: Hubschrauber im Einsatz Das Felsenlabyrinth ist ein beliebtes Ausflugsziel, das sich über 3,5 Hektar erstreckt. Im August des vergangenen Jahres stürzte dort ebenfalls bereits ein Kind ab. Die Zehnjährige fiel drei Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Einen weiteren (kleinen) Vorfall gab es am Mittwoch ebenfalls in der Sächsischen Schweiz, bei diesem blieb es allerdings bei einer Platzwunde.

