Saisonstart in Rathen: "Die Spur der Hebamme" lässt die Felsenbühne erstrahlen

Rathen - Saisonauftakt auf der Felsenbühne Rathen: Mit "Die Spur der Hebamme", dem zweiten Teil der sächsischen Mittelalter-Saga von Sabine Ebert (Bühnenfassung: Odette Bereska), wurde aufgefahren, was auf der Naturbühne in der Sächsischen Schweiz mittlerweile machbar ist. In den Hauptrollen: Julia Rani (Hebamme Marthe) und Michael Berndt-Cananá (Ritter Christian).

Die Premiere am Freitag geriet reibungslos, eine Regenfront zog knapp, aber vollständig vorbei. Rund 900 Zuschauer kamen, in der Vorstellung am Samstag ließen sich knapp 1000 Besucher ins Sachsen des Jahres 1173 entführen. Ab 11. Juli geht die Produktion in Aufführungs-Serie.