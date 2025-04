Nach Belastungstest auf Elbbrücke: Erste Straßen-Freigabe steht bevor

Bad Schandau - Zum Start ins Wochenende gibt es an der gesperrten Elbbrücke von Bad Schandau eine Verkehrsbehinderung weniger.

Anschließend ist die S163 (Elbstraße) ab spätestens Samstag wieder uneingeschränkt befahrbar. Auch der Parkplatz an der Elbbrücke sowie der Elberadweg auf der linken Elbseite können dann wieder vollständig genutzt werden.

Ab Montag wird es Änderungen beim Fährangebot von Bad Schandau geben. (Archivbild) © Eric Münch

Unterdessen kündigte der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an, dass es ab Montag im Fährangebot zu Anpassungen kommen wird.

So verkehrt die neue Querfähre F5.1 direkt zwischen Nationalpark-Bahnhof und Elbbrücke täglich in der Zeit von 4.50 Uhr und 21.50 Uhr im Halbstundentakt mit Anschluss an die Buslinien und S-Bahnen.

Die Bahnhofsfähre F5 wird wieder auf ihrem regulären Kurs zwischen Nationalpark-Bahnhof und Bad Schandau Stadt täglich in der Zeit von 4.30 Uhr bis 1.30 Uhr ohne Abstecher zur Elbbrücke unterwegs sein.

Dabei wird an Wochentagen von 5 bis 22 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr ein 15-Minuten-Takt gefahren. Damit kann auch unter der Woche (Montag bis Freitag) der Anschluss von und zur Linie 241 uneingeschränkt wiederhergestellt werden.