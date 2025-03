Schuppen abgefackelt: War es Brandstiftung?

Am Sonntagabend brannte im Struppener Ortsteil Thürmsdorf ein Schuppen ab. © Marko Förster

Am späten Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, stand ein Schuppen in der Gemeinde Struppen in Flammen, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Das Gerätehäuschen am Bärensteinweg im Ortsteil Thürmsdorf ist im Zuge des Feuers völlig zerstört worden, ebenso wie ein darin abgestellter Rasentraktor.

Personen wurden nicht verletzt. Angaben zum Sachschaden lagen noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.