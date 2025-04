Sächsischer Künstler presst seine Heimat auf Schiefer

Annaberg-Buchholz - Regionale Motive auf regionalen Materialien - das nutzt Philip Schaarschmidt (27) für seine Kunst. Auf Schiefer druckt er Annaberger Darstellungen. Diese und andere Bilder zeigt er in einer Ausstellung im Kulturzentrum Erzhammer.

Die Freunde zeigten ihm auch, wie er den Stein in Form bringen kann. Auf die fertige Platte presst der Künstler eine Linolplatte mit dem Motiv und arbeitet Feinheiten per Hand nach.

"Die waren aber zu klein. Und dann kam ich auf die Idee: Mensch, ich könnte doch mal eine Schieferplatte hernehmen und schauen, was damit geht."

Hobbykünstler Philip Schaarschmidt (27) druckt Annaberger Darstellungen auf Schiefer. © Uwe Meinhold

Seine Arbeiten bietet die Tourismus-Information an. Zudem sind sie bis Ende Mai im Treppenhaus des "Erzhammer" in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) ausgestellt. "Es geht mit Linolschnitt los, Motiven aus der Gegend, darunter traditionelle Motive wie eine Klöpplerin."

Auf der zweiten Etage zeigt er Ausschnitte aus seinem Journal, in dem er Reisen in die Karibik und nach Südamerika festhielt.

"Und in der obersten Etage hängen Illustrationen von Songtexten oder was mir auf der Seele gebrannt hat, wo man ein bisschen was reininterpretieren muss."

Zudem bietet Philip Schaarschmidt im Erzhammer Linoldruck-Kurse an. Weitere Infos unter: www.studio-scarcia.de