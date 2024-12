Sachsen schnallt den Gürtel enger - Grüne befürchten Entlassungen!

Für Personalausgaben in der Kernverwaltung werden etwa bis zu 50 Prozent des letzten Haushalts lockergemacht, heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums am Montag. Für gesetzliche Leistungen wie Wohngeld stehen demnach maximal 55 Prozent zur Verfügung, für den Städtebau und andere Bundes- und EU-Programme sind es bis zu 40 Prozent.

Für SPD-Fraktionschef Dirk Panter (50) ist es wichtig, dass auch ohne offiziellen Haushalt weitergearbeitet werden kann. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

"Der Freistaat will in den kommenden Monaten auf Kosten der Kommunen und Menschen in diesem Land sparen. In Gesprächen mit den Trägern spüre ich große Unsicherheit, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Leute und ihre Aufgaben bezahlen sollen", erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (42) in einer Mitteilung am Montag.

Schubert betonte, dass diese "Sparvorlage" seitens ihrer Partei stets abgelehnt worden sei. SPD und CDU hätten dies aber anders gesehen und damit drohende Entlassungen und den "Verlust wertvoller Strukturen" in Kauf genommen.

Mit einem eigenen Antrag will die Grünen-Fraktion den Sparkurs noch verhindern. Sie forderte die Staatsregierung auf, neben den Ausgaben für die Kernverwaltung auch weitere Bereiche wie Jugend- und Katastrophenschutz oder Gemeinden, Städte und Landkreise zu berücksichtigen.

Die SPD versuchte zu beschwichtigen: "Wir wissen, wie schwierig die Situation für viele Träger ist. Und wir können hier nur um Verständnis werben. Für uns war es wichtig, dass es eine pragmatische Lösung gibt, die eine Fortsetzung der Arbeit auch ohne beschlossenen Haushalt ermöglicht", teilte der Fraktionsvorsitzende Dirk Panter (50) mit.