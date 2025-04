Grüne bereiten sich mit Bürgern auf nächste Pandemie vor

Die Grünen wollten die Veranstaltung dafür nutzen, um die Anliegen der Menschen in die anstehende Arbeit der Enquete-Kommission "Aufarbeitung der Corona-Pandemie: Lehren für den zukünftigen Umgang mit Pandemien im Freistaat Sachsen " einfließen zu lassen. "Wir wollen ihre Meinung in die Kommission mitnehmen", erklärte der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53), der selbst Teil der Corona-Kommission ist.

Am Donnerstagnachmittag fanden sich im Dresdner Kulturforum "riesa efau" insgesamt 65 Menschen aus ganz verschiedenen Bevölkerungsteilen zusammen, um über ihre Erfahrungen aus den Corona-Jahren zu sprechen. Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (42) zeigte sich in ihrer Eröffnungsrede von der Teilnehmerzahl "überwältigt."

Sachsens ehemalige Justizministerin Katja Meier (45) war ebenfalls vor Ort. (Archivbild) © Petra Hornig

Im Anschluss an die gut zweistündige Veranstaltung zogen die anwesenden Grünen-Politiker eine positive Bilanz. Fünf der insgesamt sieben Landtagsabgeordneten waren selbst vor Ort und mischten aktiv mit.

Fraktionsvorsitzende Schubert saß mit am Tisch zum Thema "Gesundheitssystem". Sie erklärte gegenüber TAG24, dass sie im Zuge eines "intensiven" Austauschs "vieles gelernt" habe. In Anbetracht einer möglichen neuen Pandemie sei es für Schubert besonders wichtig, dass Parlamente im Ernstfall stärker an den politischen Maßnahmen beteiligt und Investitionen in einen "Stand-by"-Modus zur Pandemie-Abwehr getätigt werden.

Sachsens ehemalige Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, Katja Meier (45), hat Corona an vorderster Front miterlebt. Sie sagte zu TAG24, dass damals "vier Herzen" in ihrer Brust geschlagen hätten: Sie habe im Sinne ihres Amtes stets versucht, Sicherheit, Rechtliches, Gleichberechtigung und europäische Fragen hinsichtlich der Krisenbewältigung "in Einklang" zu bringen. Meier sprach dabei von einer "herausfordernden" Zeit.

Für Löser habe die Veranstaltung gezeigt, dass es weiterhin "viel Gesprächsbedarf" zum Thema Corona gebe. Für ihn hätte die Aufarbeitung der Pandemie schon viel früher beginnen sollen.