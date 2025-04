Schiff ahoi! Endlich Rundfahrten auf Sachsens größtem See

Boxberg - Sachsens größter See ist um eine Attraktion reicher. Gäste können dort jetzt mit dem Motorschiff "Bärwalder Seelust" Rundfahrten machen.

Eigentlich wollten die beiden eine Bimmelbahn um den See rollen lassen. Nach ersten Gesprächen mit der Gemeinde Boxberg planten sie aber noch einmal um.

Es ist dem Engagement von Tourismus-Profi Patrick Schmidt aus Radibor und dem Autohaus-Besitzer Bernd Budi aus Görlitz zu verdanken, dass auf dem Bärwalder See nun ein Motorschiff verkehrt.

Die ersten Fahrten waren trotz frischem Wetter gut ausgelastet. Am kommenden Sonntag ist das Schiff gar ausgebucht. "Wir empfehlen unseren Gästen zu reservieren. Die ersten haben Tickets bereits für September und Oktober vorbestellt", freut sich die Seelust-Mitarbeiterin. Schiff ahoi!

Das Angebot wird sehr gut angenommen. Besonders Kaffee- und Brunch-Fahrten stehen hoch im Kurs. "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Start in die Saison", berichtet eine Seelust-Sprecherin.

Ihr Ausflugsdampfer (bietet Platz für insgesamt 120 Personen, 70 davon im klimatisierten und barrierefreien Unterdeck) kam aus dem Leipziger Seenland in die Lausitz. Als "MS Störmthal" hatte das Schiff (Baujahr 2018) zuvor drei Jahre lang ungenutzt im Markkleeberger See an der Kette gelegen.