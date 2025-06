Brauer-Aufstand in Sachsen: Wird im Sommer das Bier knapp?

Am Donnerstag haben die Arbeiter mehrerer Brauereien in Sachsen wegen ergebnisloser Tarifverhandlungen gestreikt.

Von Jasmin Beisiegel & Erik Töpfer Dresden - Arbeitskampf bei den Feierabendmachern: Wegen ergebnislosen Tarifverhandlungen am Donnerstag haben die Beschäftigten mehrerer Brauereien in Sachsen am Freitag ihre Arbeit niedergelegt.

Alles in Kürze Brauereien in Sachsen legen Arbeit nieder

Warnstreik bei Radeberger-Gruppe und Dr. Oetker

Gewerkschaft fordert 7% Lohnplus

Weitere Warnstreiks bis 14. August möglich

Lieferengpässe und wirtschaftlicher Schaden drohen

Die Beschäftigten mehrerer sächsischer Brauereien beteiligten sich an einem Warnstreik. © Steffen Füssel Nacht- und Frühschicht des Freiberger Brauhauses, der Radeberger Brauerei, der Sternburg Brauerei in Leipzig und der Krostitzer Brauerei - allesamt Teil der Radeberger-Gruppe, die zum Konzern Dr. Oetker gehört - beteiligten sich am Warnstreik, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). "Erstmals seit über 30 Jahren wird in der sächsischen Brauindustrie wieder gestreikt. Die Beschäftigten sind auch bereit, länger die Arbeit niederzulegen", so NGG-Verhandlungsführer Uwe Ledwig. Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von sieben Prozent für die Brauwirtschaft Sachsen-Thüringen. Auszubildende sollen 100 Euro mehr bekommen, die Beschäftigten der niedriger entlohnten Logistik 200 Euro. Sachsen Abi mit 1,0! Was Sachsens klügste Schüler mal werden wollen Sachsen Mittelmeer, Deutschland, Balkonien: Hierhin zieht's die Sachsen im Urlaub Bis zur nächsten Verhandlung am 14. August seien weitere Warnstreiks wahrscheinlich, Lieferengpässe nicht ausgeschlossen, so die Gewerkschaft.