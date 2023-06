Schlösserland Sachsen - im Westen weitgehend unbekannt!

Im Osten genießt die Marke "Schlösserland" mit Publikumsmagneten wie Schloss Moritzburg hohe Bekanntheitswerte. © Sebastian Kahnert/dpa

"Kennen Sie das Schlösserland Sachsen, wenn auch nur dem Namen nach", lautete die Frage, die das Marktforschungsunternehmen Civey 10.000 Bundesbürgern in einer stichprobenartigen Umfrage stellte.

17,5 Prozent der Befragten antworteten mit Ja. "Das sind 10,5 Millionen Bundesbürger ab 18 Jahren", so Schlösserland-Marketingleiterin Ulrike Peter.

Während die Marke in den angrenzenden Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg jeweils Bekanntheitswerte von über 30 Prozent erreichte, waren es in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder in Süddeutschland gerade einmal Werte von 10 bis 15 Prozent.

Die besten Ergebnisse wurden erwartungsgemäß in Sachsen (65,1 Prozent) gemessen, die schlechtesten in Bremen (9,5 Prozent).

"Für uns ist es Ansporn, auch im Süden von Deutschland als Marke bekannter zu werden", sagte Ulrike Peter.