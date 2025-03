Schönster Wanderweg: Diese Kandidaten aus Sachsen kämpfen um den Titel

Nachdem zuletzt dann gar kein sächsischer Weg mehr zur Wahl gestanden hatte, haben es diesmal gleich drei Wanderwege im Freistaat in die Publikumswahl geschafft. Grund genug, die drei Nominierten aus Sachsen mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Wanderer wird dabei vorbei an beeindruckenden Felsformationen und blühenden Bergwiesen, aber auch durch märchenhafte Wälder und Bachtäler geführt. Unterwegs kann man dem Schwarzstorch, Eisvogel oder Dachs begegnen, an Stauseen verweilen oder Kultur erleben - von Schauwerkstätten traditionellen Handwerks über Zeugnisse der Bergbaugeschichte bis hin zu Burgen und Schlössern. Immer wieder dampfen auch Züge vorbei.

Der Kammweg darf schon einen Titel sein Eigen nennen: "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland". Auf 287 Kilometern - davon 261 km in Sachsen und 26 km in Thüringen - verbindet er Altenberg mit Blankenstein ( Thüringen ) und führt über die höchsten Gipfel des Erzgebirges und Vogtlands.

Als Napoleon im Frühjahr 1830 Dresden besetzte, floh der Landschaftsmaler Caspar David Friedrich nach Krippen ins Exil. In der Sächsischen Schweiz entstanden viele seiner Landschaftszeichnungen. An Wirkungsstätten seines künstlerischen Schaffens entführt der 15 Kilometer lange Caspar-David-Friedrich-Weg.

So kann der Wanderer an insgesamt zwölf Schautafeln entlang des Weges die entsprechenden Orte entdecken, die der Maler damals zeichnete. Höhepunkte sind unter anderem der Mittelhangweg, die Kaiserkrone und der Weg zum Wolfsberg. Am Fuße der Kaiserkrone zum Beispiel zeichnete er die berühmte "Felsige Kuppe", auf der später der "Wanderer über dem Nebelmeer" stand - sein berühmtestes Werk.



Steckbrief: