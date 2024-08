27.08.2024 08:32 2.018 Schüsse in Radeberg? Wohngebiet abgeriegelt!

In Radeberg sollen am Montagabend Schüsse gefallen sein! Der Tatort an der Heidestraße war weiträumig abgesperrt.

Von Maximilian Schiffhorst

Radeberg - In Radeberg sollen am Montagabend Schüsse gefallen sein! Die Polizei war im Radeberger Neubauviertel an der Heidestraße im Einsatz. © xcitepress/Rico Löb Bislang unbestätigten Angaben zufolge sollen in einem Neubauviertel an der Heidestraße gegen 21.30 Uhr mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen sein. Nachbarn hätten von drei Schüssen berichtet, die kurz hintereinander gefallen seien. Zuvor soll ein Mann mit einem Messer auf Polizisten losgegangen sein. Mithilfe der Dienstwaffe hätten Beamte den Angreifer zu Boden gebracht. Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizeidirektion Görlitz keine Angaben machen. Für den Vorfall sei die Staatsanwaltschaft zuständig. Einsatzkräfte sperrten das betroffene Areal weiträumig ab. Anwohner durften nicht ins Gebäude. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Anwohner durften das betroffene Areal nicht betreten. © xcitepress/Rico Löb Ein Verletzter soll unter Polizeischutz in ein Dresdner Krankenhaus gebracht worden sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Titelfoto: xcitepress/Rico Löb