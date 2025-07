Drei Attacken und ein Toter am Wochenende – Polizei sieht keinen Zusammenhang

Kurz zuvor war ein 17-jähriger Jugendlicher ebenfalls in Gesundbrunnen in einem Café von einem maskierten Täter angeschossen und in die Beine getroffen worden.

Am Samstagabend war es gegen 21 Uhr vor einem Café in Gesundbrunnen zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Menschengruppe gekommen. Ein 30-jähriger Mann wurde niedergestochen und starb in einem Krankenhaus . Der 25-jährige mutmaßliche Täter wurde ebenfalls verletzt und festgenommen. Die Staatsangehörigkeiten der Männer sind unklar. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

"Danach sieht es nicht aus", erklärte er zu den Auseinandersetzungen in Berlin-Gesundbrunnen. "Es macht eher den Eindruck einer zufälligen Eskalation von Gewalt." Das gelte in diesem Fall auch, wenn mehrere Beteiligte eine ähnliche Herkunft hätten.

Bereits am Freitagabend kam es zu Angriffen und Schüssen in Kreuzberg und Neukölln. © 7aktuell.de | Oskar Eyb

Etwas später am selben Abend gerieten ein 35-jähriger Mann und seine Begleiter in der Nähe in Streit mit einer Gruppe von etwa sieben Männern, die Baseballschläger und Pfeffersprays in den Händen hielten.

Der 35-Jährige wurde mehrfach in den Rücken gestochen. Der Stadtteil Gesundbrunnen fiel in der jüngsten Vergangenheit mit zahlreichen Gewalttaten auf, es gab mehrfach Verletzte.

Bereits am Freitagabend hatte es mutmaßlich gezielte Angriffe und Schüsse in Kreuzberg und Neukölln gegeben. Vor einem Restaurant in der Bergmannstraße in Kreuzberg wurde ein 26-jähriger Mann angeschossen. Der Täter flüchtete.

Am selben Abend wurde ein 39-jähriger Mann in der Sonnenallee in Neukölln Opfer eines Angriffs. Ein Mann schoss ihm vor einem Wohnhaus in die Beine und verletzte ihn schwer.