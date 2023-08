Schusters Plan gegen Schleuser: Bereitschafts-Polizei soll jetzt "Grenztruppen" bilden

Dresden - Nahezu täglich werden über Sachsens Außengrenzen Migranten illegal ins Land geschleust. Innenminister Armin Schuster (62, CDU) will die Schleuserkriminalität jetzt intensiver bekämpfen - mit der Bereitschaftspolizei .

Hat sich den Kampf gegen Schleuserkriminalität auf die Fahnen geschrieben: Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU). © Holm Helis

"Um den Verfolgungsdruck im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität nochmals deutlich zu erhöhen, habe ich unsere sächsische Polizei angewiesen, ab der kommenden Woche den Fahndungs- und Kontrolldruck in den Grenzregionen weiter auszubauen und noch stärker Präsenz zu zeigen", kündigte Schuster am Montag an.

Wie er das konkret machen will, verriet er in der Mitteilung nicht.



TAG24 recherchierte in Schusters Ministerium und erfuhr, dass der ehemalige Zwickauer Revierleiter Alexander Beitz (45) beauftragt wurde, ein "Fahndungs- und Kontrollkonzept" zu erarbeiten.

Dies sieht vor, dass permanent jeweils zwei Züge Bereitschaftspolizei im Dresdner und im Chemnitzer Grenzland agieren sollen.

Deren Aufgabe: mit mobilen Kontrollen und verdeckten Aktionen Schleuser aus dem Verkehr ziehen.