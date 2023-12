Sex-Täter in Prag gefasst und nach Sachsen ausgeliefert

Dresden/Prag - Ein mit europäischem Haftbefehl gesuchter Sex-Gangster (33) wurde im Tschechisch-deutschen Polizeizentrum in Petrovice an die sächsische Polizei übergeben.

Im Tschechisch-deutschen Polizeizentrum wurde der 33-Jährige (r.) der sächsischen Polizei übergeben. © Polizei Tschechien

Vor 14 Tagen klickten in einem Neubaugebiet am Rande Prags die Handschellen.

Hier hatte sich der in Deutschland wegen sexueller Nötigung, Kinderpornografie, Vergewaltigung mit einer Waffe und der wegen sechzehnfachen Betrugs Gesuchte versteckt. Doch auch in der tschechischen Hauptstadt belästigte er Kinder sexuell.

Das wurde dem in Lauchhammer gebürtigen Mann, der zuletzt in Dresden lebte, zum Verhängnis.

Der Vater zweier Jungen (9,11) in Prag bemerkte, dass ein Mann, der sich Mark nannte, seinen Söhnen über WhatsApp sexuelle Freundschaft anbot.

Er alarmierte sofort die Polizei. Die Spur führte zu dem 33-Jährigen, der sich öfters auf einem Spielplatz in dem Neubaugebiet herumtrieb. Kurz darauf wurde er in seiner Wohnung festgenommen. "Er wurde glücklicherweise erwischt, bevor er seine Aktivitäten fortsetzen konnte", so Polizeisprecher Richard Hrdina.

Nach einer Woche im tschechischen Knast sitzt der Sex-Gangster mittlerweile in Sachsen ein. Zuletzt war der Kinderschänder in Dresden wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften Anfang März 2023 zu zwei Jahren Knast (ohne Bewährung) verurteilt worden.