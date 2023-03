Sie müssen Todesnachrichten überbringen: Zwei sächsische Verkehrspolizisten reden über ihren Job

An Unfallstellen und in Wohnungen der Betroffenen gilt nämlich eine Arbeitsteilung: Polizisten klären vor allem die Fakten - Große kümmert sich um die Seele der Menschen.

Für Steffen Wünsch (54) und Anja Göhler (49) gehört das zum Job. Die beiden sind Kollegen beim Unfalldienst der Dresdner Verkehrspolizei. Schon oft haben sie an den gleichen Fällen gearbeitet, in ihrer Laufbahn haben sie immer wieder zerstörtes Metall, Tote und viel Leid gesehen.

Im Falle von tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmern müssen die zwei Beamten zu den Angehörigen fahren und die traurigen Botschaften übermitteln. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Während die Beamten mit den Angehörigen reden, hält er sich zunächst im Hintergrund, um nicht als der Überbringer der Botschaft dazustehen.

Wenn die Polizisten gehen, bleibt er noch in der Wohnung - vorausgesetzt die Angehörigen wollen das. Es sei wichtig, offenzubleiben, zu spüren, was in dem Betroffenen gerade passiert und ihren Gefühlen Raum zu geben, sagt Große.

Auch wenn es keine Routinen, kein Handbuch gibt, so nennt Große doch ein paar Grundregeln: Die Nachricht sollte nicht vor der Tür, sondern in der Wohnung, am besten sitzend, überbracht werden. "Der Betroffene könnte die Tür sonst zuschlagen. Man weiß nicht, was dahinter passiert."

Auch zu viel Nähe kann ein Fehler sein. "Wir hatten einen Kollegen, der einen Unfall nicht verarbeiten konnte", erzählt die 49-Jährige. Der Beamte habe sich von der Mutter eines toten Sohnes vereinnahmen lassen und sei sogar zur Beerdigung gegangen.

"So viel Nähe sollte man nicht zulassen", sagt Göhler. Die psychische Belastung sei einer der Gründe gewesen, warum der Kollege die Abteilung schließlich verlassen hat.