Immer mehr und bessere Technik: So wird in Sachsens Metropolen geblitzt

Leipzig - Autofahren in Leipzig kann fortan verdammt teuer werden. Die Messemetropole rüstet unaufhörlich ihre Blitzerflotte auf – und ist jetzt, was die Zahl der Geräte betrifft, unangefochtene "Blitzer-Hauptstadt" in Sachsen. Gemessen an der Einwohnerzahl sollte man aber vor allem in Chemnitz genau auf den Tacho schauen.