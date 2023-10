So viel Mut wird belohnt! Finn Elias (11) rettet 74-jährigem Sachsen das Leben

Hoyerswerda - In Hoyerswerda haben Polizei und Feuerwehr am gestrigen Mittwoch einen jungen Lebensretter geehrt. Der Elfjährige hatte blitzschnell reagiert, als ein Mensch in Gefahr war.

Tobias Hilbert vom Polizeirevier Hoyerswerda zeigte Finn Elias (11), wie die Polizei arbeitet. © Polizei Görlitz

Als es am 23. September in einer Wohnung an der Alten Berliner Straße in Hoyerswerda zur Rauchentwicklung kam, lief Finn Elias zufällig am Ort des Unglücks vorbei. Der Junge bemerkte den Rauch, der aus einem Fenster drang und rief ohne zu zögern über den Notruf die Feuerwehr, teilte die Polizei Görlitz mit.

Daraufhin eilten die Kameraden gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zum Einsatzort.

Der Teenager, der vor Ort gewartet hatte, wies den Rettern den Weg zu der betroffenen Wohnung.

Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner, ein 74-jähriger Mann, sein Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mittwoch bedankten sich der Leiter des Polizeireviers Hoyerswerda, Tobias Hilbert, und René Zschiesche von der Berufsfeuerwehr Hoyerswerda bei Finn Elias, denn dank seines mutigen und schnellen Handelns konnte Schlimmeres verhindert werden.