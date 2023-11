So will Sachsen die Sicherheit der Kommunalpolitiker stärken

Innenminister Armin Schustert (62, CDU) will den Schutz von Kommunalpolitikern verbessern. © Holm Helis

Am 6. April rückten Rechtsextremisten in den Privatbereich von Dresdens OB Dirk Hilbert (52, FDP) vor, hängten Banner an den Zaun seines Wohnhauses.

Auch Stadträte in Dresden, aber auch kleineren Gemeinden erhalten immer wieder Drohbriefe. Laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung wurden in Sachsen bereits 81 Prozent der Kommunalpolitiker Opfer von Anfeindungen, in Dresden sogar 88 Prozent.



Das will Innenminister Armin Schuster (62, CDU) ändern: "Die Kommunalpolitik ist die Wurzel unserer demokratischen Gesellschaft. Wer Amts- und Mandatsträger einschüchtert, bedrängt oder sogar angreift, der legt dort die Axt an und gefährdet den sozialen Frieden."