Sondervermögen: Ost-OBs wollen weniger Bürokratie und mehr Klarheit zum Deutschland-Ticket

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) und die Stadtoberhäupter weiterer ostdeutscher Städte begrüßen grundsätzlich das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes, fordern jedoch auch Nachbesserungen. © Jan Woitas/dpa

Die ostdeutschen Oberbürgermeister haben das von der Union und SPD geplante Sondervermögen Infrastruktur grundsätzlich begrüßt.

Wichtig sei jedoch, dass das zusätzliche Geld ohne Umwege direkt vor Ort in den Städten ankomme, damit Schulen, Straßen und Brücken saniert, neue Wohnungen gebaut, die Kinderbetreuung ausgebaut sowie der ÖPNV modernisiert und erweitert werden könne, teilte der Deutsche Städtetag nach einer Konferenz der Oberbürgermeister der ostdeutschen Städte in Leipzig mit.

Union und SPD verhandeln seit Donnerstag über die Details eines Koalitionsvertrags. In den vorangegangenen Sondierungen hatten sie sich geeinigt, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern und für Investitionen in die Infrastruktur ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro aufzulegen. Allerdings brauchen sie für die nötigen Grundgesetzänderungen am nächsten Dienstag im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit.

Am Freitag gaben Union, SPD und Grüne schließlich bekannt, dass sie sich auf ein Finanzpaket einigen konnten.