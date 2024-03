Sonne satt und leichte Wolken: So wird das Sachsen-Wetter am Wochenende

Leipzig - Nach den ersten frühlingshaften Sonnentagen des Jahres im Freistaat dürfen die Sachsen auch am Wochenende mit Sonne und milden Temperaturen rechnen - auch, wenn sich die Frühlingsgefühle dieses Mal wortwörtlich etwas bedeckter halten.

Einem weiteren frühlingshaften Wochenende in Sachsen steht nichts im Wege. © Bildmontage: Christian Grube, wetteronline.de

Bereits der Freitag startet den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach einer frostigen Nacht mit viel Sonne und Temperaturen bis zu durchschnittlich zehn Grad.

Im Bergland ist mit aufkommenden Windböen, auf dem Fichtelberg mit stürmischen Böen zu rechnen. In jedem Fall bleibt es trocken.

In der Nacht zum Samstag sind auf dem Fichtelberg ebenfalls Sturmböen möglich. Dazu gibt es leichte Wolken und Frost bei Tiefsttemperaturen von minus drei Grad.

Während es am Vormittag vereinzelt zu Regenschauern kommen kann, klart es am Nachmittag auf und die Sonne lässt sich blicken. Das Thermometer steigt im Osten von Sachsen auf etwa acht Grad, in Leipzig sogar auf zehn Grad. Dabei ist weiterhin mit mäßig bis böigem Wind zu rechnen.

Zum Sonntag hin kühlt es nachts bis auf null Grad ab. Es wird bewölkt aber trocken. Die Sachsen können sich über Temperaturen von bis zu 13 Grad freuen und zwischen ein paar trüben Wolken lugt immer mal wieder die Sonne durch.