Showdown im Landtag: Wer wird Sachsens neuer Ministerpräsident?

Dresden - Sachsens Landtag wählt am heutigen Mittwoch einen neuen Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Michael Kretschmer (49, CDU ) stellt sich zur Wiederwahl. Er will eine schwarz-rote Minderheitsregierung (gemeinsam 51 Sitze) führen. Er braucht dafür die Unterstützung der Opposition - bis kurz vor der Sitzung gibt es deshalb Abstimmungsbedarf.

Der Landtag tritt am Mittwoch um 10 Uhr zusammen. Das Medien-Interesse an der MP-Wahl ist enorm, mehrere Fernsehteams sowie Dutzende Reporter werden die Sitzung verfolgen und berichten. © Sebastian Kahnert/dpa

Kretschmer fehlen nicht nur zehn Stimmen zur Mehrheit im ersten Wahlgang. Er hat auch mit Matthias Berger (56, Freie Wähler) und dem AfD-Partei- und Fraktions-Chef Jörg Urban (60) ganz offiziell zwei Mitbewerber.

Kretschmers Konkurrenten verkündeten am Dienstag allerdings nicht, in welchem Wahlgang sie antreten. "Ich werde die Strategie der Kandidatur nicht offenlegen", sagte Urban.

Er stellte klar, dass Kretschmer keine Stimme von der AfD (40 Sitze) bekommen werde, und begründete das mit dessen "Linkskurs".

Die Fraktion vom Bündnis Sahra Wagenknecht (15 Sitze) führte am Dienstag noch Gespräche mit dem MP (am Nachmittag) und Mitbewerber Berger (am Morgen). Berger legte dem BSW seine Pläne für eine Expertenregierung dar.

"Seine Ausführungen haben uns nicht vollständig überzeugt", so die BSW-Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann (64).