Stasi wollte Augustusburg zum Isolierungslager machen

Das Schloss Augustusburg sollte laut DDR-Plänen als Isolierungslager dienen. © Uwe Meinhold

Unter dem Titel "Geheime Verschlusssache" können Besucher ab Donnerstag auf Schloss Augustusburg Pläne der Stasi einsehen, was die am "Tag X" mit Andersdenkenden gemacht hätte: "Isolierung war für DDR-Oppositionelle gedacht, Internierung für Ausländer aus 'Feindstaaten' und für durchreisende Ausländer" so Kurator Matthias Donath (49).



Bis zu 6000 Oppositionelle sollten dort festgehalten und beobachtet werden sowie Zwangsarbeit verrichten. Augustusburg wäre somit das größte Isolierungslager der DDR geworden. Das MfS wollte diese Pläne im Herbst 1989 in die Tat umsetzen, scheiterte jedoch am schnellen Machtverlust.

Besucher können bis zum 2. März 2025 in der Turmgalerie von Schloss Augustusburg die Sonderausstellung besichtigen.