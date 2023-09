Stress und Schlafstörungen: Zehntausenden Sachsen macht der Lärm mächtig zu schaffen

Die aktuellen Lärmkarten bestätigen, dass die gesundheitsrelevanten Hotspots insbesondere in den Innenstädten entlang hoch frequentierter Ortsdurchfahrten zu finden sind. Im Einwirkungsbereich von Autobahnen sind die Pegel niedriger, besitzen jedoch ein teils erhebliches Belästigungspotenzial für die Anwohner.

Und das sind schon mehr, als man gemeinhin glauben mag. Die Messungen mussten in der Hälfte der 420 sächsischen Gemeinden durchgeführt werden - auf 1500 Kilometer Straße.

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ließ im vergangenen Jahr die Lautstärke an den Verkehrsadern messen, auf denen pro Jahr drei Millionen Fahrzeuge rollen.

Die im Turnus von fünf Jahren durchzuführenden Verkehrslärmmessungen wurden nun erstmals nach einer neuen EU-Richtlinie durchgeführt, dadurch stieg die Zahl der sächsischen Betroffenen noch an.

Bei rund 260.000 Personen sind die nächtlichen Belastungen gar so hoch, dass bei dauerhafter Einwirkung das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen erhöht ist. Jetzt sollen die Kommunen handeln.

Die Zahlen aus dem aktuellen Lärmatlas sind alarmierend: 677.000 Sachsen sind belästigenden Geräuscheinwirkungen durch den Verkehr ausgesetzt. Also etwa jeder Sechste!

Das LfULG hat nun den kompletten Lärmatlas für Sachsen online gestellt - hier erfährt jeder Einwohner die Belästigung an seinem Wohn- oder Arbeitsort.

Zum Vergleich: Eine Waschmaschine schleudert mit 75 dB, ein Staubsauger arbeitet mit 70 dB. Auch ein in zehn Metern vorbeifahrender Zug kommt auf einen Schalldruck von 70 bis 75 dB.

Von einer Gesundheitsgefährdung wird gesprochen, wenn der Geräuschpegel am Tag dauerhaft über 65 Dezibel (dB) und nachts über 55 Dezibel liegt.

Den meisten Lärm ertragen müssen die Leipziger . Tagsüber werden 82.000 Personen vom Verkehrslärm belästigt, nachts müssen mit 107.000 Betroffenen gar jeder sechste Einwohner ein Dröhnen über das gesunde Maß hinaus hinnehmen. Besonders die Bereiche um den Tröndlinring und am Hauptbahnhof sind in die Warnfarbe Lila getaucht.

Dresdens lauteste Stelle: die Kreuzung von Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße. © Steffen Füssel

In Dresden werden am Tag 42.000 und nachts 52.000 Anwohner über Gebühr beeinträchtigt. Größter Krachmacher ist die Kreuzung Stauffenbergallee/Königsbrücker Str. in der Neustadt: Tagsüber werden 75 dB oft überschritten, und nachts entstehen ebenfalls Schallstärken von mehr als 65 dB.

In Chemnitz sind nachts 32.000 Einwohner gesundheitsgefährdenden Lärm ausgesetzt, als lauteste Stelle gilt die Zwickauer Straße/Falkeplatz.

Auch in kleineren Städten müssen tausende Bewohner nachts einen Lärm von mehr als 55 dB ertragen: Aue (1550), Bautzen (4300), Freiberg und Freital (je 3300), Görlitz (2800), Kamenz und Limbach-Oberfrohna (je 1050), Markranstädt (1250), Meißen (1700), Mittweida (1000), Pirna (2850), Plauen (4700), Radeberg (1600), Torgau (1800), Zittau (2150) und Zwickau (4000). Hingegen liegen beispielsweise Delitzsch oder Geithain komplett unter den Grenzwerten.

Die Studie kam zu dem Fazit, dass in Sachsen im gesundheitsrelevanten Bereich 128.500 Menschen starken Belästigungen ausgesetzt sind, bei 44.000 mit starken Schlafstörungen zu rechnen ist und bei 234 lärmbedingt eine Ischämische Herzkrankheit droht.