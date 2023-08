Suche nach Vermisstem beendet: 75-Jähriger verletzt gefunden

Wie die Polizei mitteilte, konnte der vermisste Mann durch eine Hundeführerin der Rettungshundestaffel im Bereich eines Wanderweges in der Nähe des Flusses Zschopau bei Kriebethal gefunden werden. Er war offenbar durch einen Sturz leicht verletzt worden.

Bislang konnte der Mann noch nicht gefunden werden. Am heutigen Samstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt.

"Aufgrund dessen, dass sich der 75-Jährige womöglich in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos sein könnte, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet. Polizisten prüften wiederholt bekannte Anlauforte des Mannes, hielten in der Region nach ihm Ausschau und auch ein Fährtenspürhund kam zum Einsatz", heißt es weiter von der Polizei.

Laut Polizei soll der Senior zwischen 20.30 und 21 Uhr, seine Wohnanschrift in der Straße Wiesensiedlung mit unbekanntem Ziel verlassen haben.

Der 75-Jährige wurde am späten Freitagabend von Angehörigen als vermisst gemeldet.

Wer hat den 75-Jährigen seit Freitagabend in Kriebethal und Umgebung gesehen? Wer weiß, wo er sich derzeit aufhält? Wem ist der Vermisste an Haltestellen oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen?

Sachdienliche Hinweisen nimmt die Polizei in Mittweida unter der Telefonnummer 03727 980-100 entgegen.