SUV-Fahrer haut in Sachsen vor Polizei ab - Und bringt Spaziergängerin mit Hund in Gefahr

Mockrehna - Flucht statt Kontrolle: Ein SUV-Fahrer ist im Landkreis Nordsachsen vor der Polizei abgehauen - und brachte dabei Unbeteiligte in Gefahr.

Ein flüchtender SUV-Fahrer brachte eine Spaziergängerin auf einem Waldweg in Gefahr. (Symbolbild) © Stephanie Pilick/dpa

Wie die Leipziger Behörde am Montag mitteilte, kam es bereits am 1. Februar gegen 11.25 Uhr in Mockrehna zu der Tat.

So wollten Beamte das silberne Auto stoppen - doch stattdessen habe die unbekannte Person am Steuer Gas gegeben und sei auch über Feldwege davongerast.

"Auf einem Waldweg in Höhe Gräfendorf kam es zu einer Gefährdung einer Spaziergängerin mit Hund", hieß es weiter.