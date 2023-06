Sachsens größte "Solidarische Landwirtschaft" KOLA zieht in die Ernteschlacht – für lau

Leipzig - Regionale Lebensmittel liegen im Trend. Vor den Toren der Stadt produziert mit der KOLA Leipzig die größte solidarisch wirtschaftende Landwirtschaft im Osten Deutschlands. Viele Mitglieder schlüpfen in ihrer Freizeit sogar freiwillig in die Gummistiefel.

Wenn sie nicht hackt, sitzt sie auf dem Hänger des Traktors und pflanzt: Karin Schünemann (54) im Gespräch mit Gärtnermeister Thomas Burkhardt (27). © Ralf Seegers

Bestes Beispiel: Karin Schünemann (64). "Momentan komme ich zweimal die Woche", sagt sie. Zum Pflanzen, Jäten und Ernten.

Eva Köhler (35) lächelt. Sie ist Agraringenieurin und eine der Gründerinnen der "Kooperative Landwirtschaft Leipzig" (KOLA). "Kein Mitglied hilft so häufig wie Karin", sagt Eva.

Die meisten kämen zu den Ernteeinsätzen im Sommer und Herbst, macht rund 400 freiwillige Helfer im Jahr. Gegenleistung für geleistete Arbeit: keine.

Für den Mitgliedsbeitrag in der KOLA gibt es natürlich etwas, und zwar Ernteanteile in Form von Erntekisten mit Gemüse. Denn so funktioniert "solidarische Landwirtschaft": Risiken und Verantwortung werden geteilt, die Ernte nicht verkauft, sondern an die Mitglieder abgegeben.

Auf den Feldern stehen Sellerie, Möhren Spinat, Kohl, Tomaten, Paprika und Auberginen. Chemische Pflanzenschutzmittel? Nein!