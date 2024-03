Teenager will Schnaps klauen, doch mit den Verkäuferinnen hat er nicht gerechnet

Kreischa (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - In Kreischa haben die Mitarbeiterinnen eines Ladens einen Dieb (17) geschnappt. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Bei dem Vorfall in einem Einkaufsmarkt in Kreischa wurde eine Verkäuferin verletzt. (Symbolbild) © 123RF/seventyfour74

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr erwischten die Verkäuferinnen des Einkaufsmarktes in der Innenstadt einen jungen Mann dabei, wie dieser eine Schnapsflasche in seine Jacke steckte.

Als man den 17-Jährigen zur Rede stellte, versuchte dieser zu fliehen. Doch die Frauen wollten den Dieb nicht gehen lassen und hielten ihn fest.

Wie die Polizei am Freitagvormittag berichtet, wurde dabei eine Mitarbeiterin leicht verletzt.

Trotzdem gelang es den Verkäuferinnen den Jugendlichen vor Ort festzuhalten, bis die Polizei eintraf.

Gegen den Langfinger wird jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.