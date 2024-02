Tipps und Tricks von MDR-Gartenprofi in neuem Buch!

Dresden - Die Natur erwacht und pünktlich zum ersten Grün gibt MDR-Gartenprofi Horst Schöne (77) tolle Tipps - in seinem neuen, mittlerweile vierten Buch "Streifzug durch den Garten". Schöne beackert seit dem Jahr 2000 den "MDR Garten" (sonntags, 8.30 Uhr) vor der Kamera. Im Radio beantwortete er in mehr als 20 Jahren weit über 1000 Fragen am grünen Telefon. Kurz: Schöne ist eine Garten-Instanz.