Tonnenweise tote Karpfen in Moritzburg! Jetzt geht die Angst vor dem Virus um

Moritzburg - Unklar, wie es in den Teich kam, unklar, wann es wieder geht: Das für Karpfen lebensgefährliche Koi-Herpesvirus treibt in Moritzburger Teichen sein Unwesen. Tonnenweise tote Fische wurden schon geborgen.

Bangen um die Karpfen! Die Moritzburger Teichwirtschaft musste bereits tonnenweise tote Tiere entsorgen. © Arvid Mueller

2003 wurde das Virus erstmals in Sachsen nachgewiesen, in den Folgejahren gab es immer wieder Fälle von Koi-Herpes in heimischen Fischzuchtbetrieben.

Nun ist das Dresdner Umland betroffen: Die Moritzburger Teichwirtschaft, die in Moritzburg und Umgebung 24 Teiche bewirtschaftet, musste in den vergangenen Wochen fünf Tonnen Karpfen wegschmeißen.

Im Teich bleiben können die toten Fische nicht. Also sind Mitarbeiter des Betriebs täglich auf den Moritzburger Gewässern unterwegs, fischen mit Keschern nach den Kadavern, desinfizieren hinterher alle Geräte.

Denn das für den Menschen ungefährliche Virus ist leicht übertragbar.