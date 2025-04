03.04.2025 12:58 1.132 Wasserrohrbruch an Schule: Unterricht fällt aus

In Hartha (Landkreis Mittelsachsen) kam es am Martin-Luther-Gymnasium zu einem Wasserrohrbruch. Deshalb musste am Donnerstag der Unterricht ausfallen.

Von Claudia Ziems

Hartha - In Hartha (Landkreis Mittelsachsen) musste am Donnerstag am Martin-Luther-Gymnasium aufgrund eines Wasserrohrbruchs der Unterricht ausfallen. Eine Wasserleitung direkt am Hintereingang der Schule soll geplatzt sein. © EHL Media/Dietmar Thomas In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Döbelner Straße nämlich zu dem Wasserschaden. Nach Informationen von vor Ort sei eine Wasserleitung direkt am Hintereingang der Schule geplatzt. Schlamm und Sand wurden in das Gebäude gespült. Seit dem Morgen sind Beschäftigte der Schule, des Wasserversorgers Veolia und einer Baufirma vor Ort im Einsatz. Das Wasser wurde ins Gebäude gespült. © EHL Media/Dietmar Thomas Aufgrund des Wasserschadens musste der Unterricht am Donnerstag ausfallen. Nur die Physik-Abiturprüfungen wurden offenbar weiterhin im Schulgebäude durchgeführt. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas