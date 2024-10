18.10.2024 11:17 1.436 Traktor auf sächsischem Feld ausgebrannt: Immenser Schaden!

Dunkler Rauch ist am Donnerstagabend in den Himmel über Arzberg in Nordsachsen aufgestiegen - ein Traktor stand in Flammen.

Von Carolina Neubert

Arzberg - Dunkler Rauch ist am Donnerstagabend in den Himmel über Arzberg in Nordsachsen aufgestiegen - ein Traktor stand in Flammen. Ein Traktor brannte am Donnerstagabend im Landkreis Nordsachsen aus - der Schaden ist immens. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode Wie die Leipziger Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Beamten gegen 21.25 Uhr wegen des brennenden Treckers auf einem Feld nahe dem Ortsteil Pülswerda alarmiert. Die Maschine sei während der Aussaat zur Neuanpflanzung in Brand geraten - der Grund bisher unklar. Laut Polizei kamen mehrere Feuerwehren zum Einsatz, konnten den Traktor aber nicht mehr vor dem Ausbrennen retten. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Allerdings sei ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden. "Hinweise auf eine Straftat liegen momentan nicht vor", hieß es weiter.



