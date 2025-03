Transporter-Dieb baut Unfall auf Supermarkt-Parkplatz und flieht

Claußnitz - Ein Mann klaute am Donnerstag einen Transporter im Claußnitzer Ortsteil Markersdorf (Mittelsachsen) und verursachte einen Unfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht den Transporter-Dieb. © 123rf_animaflorapicsstock

Zwei Männer (59) stellten den Mercedes-Transporter am Morgen in der Hauptstraße ab, um ihn zu beladen. Während sie arbeiteten, setzte sich ein Mann ans Steuer und startete den Motor, teilte die Polizei mit.

Zwei Zeugen und einer der Männer versuchten, den Dieb an der Flucht zu hindern. "Daraufhin soll der Unbekannte das Trio mit einem Messer bedroht und Gas gegeben haben", teilten die Beamten mit. Einer der 59-Jährigen, der noch auf der Ladefläche des Transporters stand, stürzte in Folge der Beschleunigung und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Täter düste in Richtung Mittweida davon. Auf seiner Flucht fuhr er auf einen Supermarktplatz an der Neusorger Straße in Altmittweida und kollidierte dort mit einem Unterstand für Einkaufswagen.

"Letztlich verließ der Dieb das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Autowerkstatt", so die Polizei. Alarmierte Beamte konnten den Täter jedoch nicht mehr auffinden.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.