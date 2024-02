Traurige Aufgabe: DRK bringt Flüchtlinge zum Sterben zurück in die Ukraine

Dresden - Auch zwei Jahre nach Kriegsausbruch ist ihre Arbeit so nötig wie schwer: Von Beginn an hat das DRK Sachsen Krankentransporte in den Freistaat und zurück in die Ukraine durchgeführt. Inzwischen besteht gut die Hälfte der Fälle aus Menschen, die in hiesigen Einrichtungen austherapiert sind. Sie werden zurückgebracht, damit sie in ihrer Heimat sterben können.