Trotz der Verluste durch Kormoran, Biber & Co.: Sachsens Karpfenfischer freuen sich auf "gute Ernte"

"Das Wetter und die Niederschläge haben unseren Betrieben in die Karten gespielt. Wir rechnen mit einer Ernte von etwa 1600 Tonnen Speisekarpfen in diesem Jahr", sagt Richard Kuntzsch (35).

Zum Auftakt der diesjährigen Karpfensaison gab es einen Festakt in Wermsdorf. © dpa/Sebastian Willnow

Gleichwohl plagen handfeste Sorgen die Binnenfischer. Kuntzsch: "Für die Betriebe wird es immer schwerer, Berufsnachwuchs zu finden."

Hinzu kommen Belastungen durch gestiegene Umweltauflagen, Koi-Herpes (eine Infektionskrankheit), Bürokratie sowie Energiekosten.

Gefräßige Kormorane, Reiher und Biber verursachen vor Ort teils immense Schäden.

Termine für Fischzüge in Sachsen: 28. September Natur- und Fischerfest auf demErlichthof Rietschen; 3. Oktober Schaufischen am Großteich Deutschbaselitz; 11. bis 13. Oktober Horstseefischen in Wermsdorf; 20. Oktober Schaufischen am Mühlteich Langburkersdorf; 26./27. Oktober Fisch- und Waldfest Moritzburg; 31. Oktober Schaufischen und Markt am Schlossteich Petershain.