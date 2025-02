Trotz erhöhter Sicherheitsbedenken: Karnevalsumzüge in Sachsen finden normal statt

Leipzig/Radeburg - Wenige Wochen vor dem Höhepunkt der Karnevalssaison sehen sich sowohl Narren als auch die Polizei in Sachsen gut vorbereitet.

Die Vorfreude steigt: Trotz erhöhter Sicherheitsbedenken halten Sachsens Faschingsumzüge an ihren bewährten Konzepten fest – drastische Änderungen bleiben aus. © Daniel Schäfer/dpa

"Die Polizei steht je nach örtlicher und lokaler Prägung angepasst im engen Austausch mit den Kommunen und Veranstaltern", teilte das sächsische Innenministerium auf Anfrage mit. Besonders nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt rückt das Sicherheitskonzept für viele Faschingsvereine in den Fokus.

Laut dem Präsidenten des Verbands Sächsischer Carneval, Jörg Weiser, habe es zwar bei einzelnen Umzügen möglicherweise kleinere Anpassungen am Sicherheitskonzept gegeben, grundsätzlich sei Sicherheit jedoch schon immer ein zentrales Thema gewesen.

Größere Änderungen seien daher nicht erforderlich gewesen. "Wir haben ja auch nicht solche riesigen Umzüge wie jetzt Köln, Mainz oder Düsseldorf", erklärte Weiser.

Der größte Faschingsumzug in Sachsen findet am 2. März in Radeburg (Landkreis Meißen) statt. Je nach Wetter werden hier zwischen 10.000 und 20.000 Menschen erwartet.