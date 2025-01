Trotz neuer Badeseen in der Lausitz: Bergbau-Erbe wird noch Milliarden kosten!

Boxberg - Der Fluch der Vergangenheit wird zum Segen für die Zukunft: Seit nunmehr 30 Jahren schließt der bundeseigene Bergbausanierer LMBV die Wunden, die die jahrzehntelange Braunkohleförderung in der Landschaft Mitteldeutschlands und der Lausitz hinterlassen hat. Mehr als 50 Seen sind so entstanden. Doch nicht alle taugen für Erholung und Tourismus. Und das Bergbau-Erbe kostet uns Milliarden.

Das Braunkohlekraftwerk in Boxberg soll bis zum Jahr 2038 stillgelegt werden. © IMAGO/Shotshop

Ein Großteil der Braunkohlesanierung sei bereits geschafft, resümiert LMBV-Chef Bernd Sablotny (61). Nach der geotechnischen Sanierung in den offenen Tagebauen seien die Gruben geflutet worden.

Rund 50 größere Seen sind so in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier entstanden. Deren Bewirtschaftung sieht Sablotny als Daueraufgabe. Und erklärt: "Alle unsere Seen sind technische Bauwerke. Sie sehen natürlich aus, haben aber mit Natur nichts zu tun. Da die Seen in der Regel im Nebenschluss sind, das heißt nicht direkt durchflossen, muss alles gesteuert werden."

Da ist zum einen die Rutschungsgefahr. "Ab 2006 gab es erste Ereignisse des Setzungsfließens in den Innenkippen. Diese konnten damals noch nicht zugeordnet werden. Mittlerweile wissen wir in der Lausitz, dass wir innere Initiale - also Auslöser - bei Innenkippen haben. Diese kann man nicht vorhersagen. Deswegen haben wir Sperrbereiche ausgewiesen", erklärt der Chef-Sanierer.

Anfang 2024 seien es noch 32.600 Hektar gewesen. Bis Ende des Jahres hätten nach einer Sicherung schon 1100 Hektar freigegeben werden können, so Sablotny. Die weitere Sicherung werde noch Jahrzehnte dauern. Die Kosten schätzt die LMBV auf drei Milliarden Euro.