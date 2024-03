Truppenbesuch in Sachsen: Verteidigungs-Minister Pistorius im Anmarsch

Dresden - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) kommt in der nächsten Woche nach Sachsen !

Kommt am nächsten Mittwoch nach Sachsen: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD). © picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) wird er am Mittwoch in einer Woche den Standort des neuen Logistik-Bataillons der Bundeswehr in Bernsdorf-Straßgräbchen (Kreis Bautzen) besichtigen.

Nach TAG24-Informationen wollen die beiden Politiker das Projekt mit einem symbolischen Akt starten.

An dem aufgegebenen Standort eines ehemaligen Flugabwehr-Raketen-Regiments der NVA soll künftig das Logistikbataillon 471 mit rund 800 Soldaten stationiert werden. Dieses wird nach einer früheren Information des Bundesverteidigungsministeriums bis Oktober neu aufgestellt und bis zur Verlegung nach Sachsen in Osterheide (Niedersachsen) untergebracht.